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Эксперт по энергетике Игорь Юшков назвал ультиматумом для Европы предложение Путина о переводе расчетов за газ в рубли

, 22:04 Источник: "Экономика сегодня"

Эксперт по энергетике Игорь Юшков назвал ультиматумом для Европы предложение Путина о переводе расчетов за газ в рубли
Газ, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Решение о переводе расчетов за российский газ в рубли фактически является ультиматумом для Европы: при отказе от такого варианта оплаты она останется без электричества и отопления, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«По сути это ультиматум. Российское руководство говорит: или мы переходим на рубли, или мы считаем, что вы не оплатили поставки газа — другую валюту мы не принимаем. А значит, мы переходим на систему предоплаты в соответствии с контрактными условиями. Сколько пришлете нам рублей, на такую сумму мы вам поставим газ. Не присылаете рубли — мы считаем, что вы не заплатили, и газ не подаем», - объяснил Юшков.

Он считает безосновательными отсылки европейских политиков к тому, что оплата в рублях нарушает условия действующих договоров. По его словам, «Газпром» просто разошлет своим контрагентам дополнительные соглашения, остальные условия контрактов останутся при этом неизменными.

Ранее минфин ФРГ посоветовал германским компаниям не расплачиваться за российский газ рублями и следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены.

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