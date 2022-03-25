Минфин ФРГ посоветовал германским компаниям не расплачиваться за российский газ рублями: «Мы не должны принимать условий Путина»

Германские компании не должны расплачиваться за российский газ рублями, потому что это нарушает условия действующих контрактов и помогает России обойти санкции, введенные в связи с ее военной спецоперацией в Украине. Об этом заявил в пятницу министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью телеканалу Die Welt.
Обращаясь к немецким компаниям, Линднер сказал: «Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены».
По словам министра, президент России, выступив с таким предложением, «пытается улучшить экономическую ситуацию». Санкции же, введенные в отношении России преследуют прямо противоположную цель.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его [Путина] валюту» - сказал глава минфина ФРГ.
23 марта Владимир Путин распорядился поставлять газ «недружественным» странам исключительно за рубли.