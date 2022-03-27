Глава Минпромторга Мантуров: России на перестройку логистики потребуется до полугода

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27 марта 2022, 17:18 Источник: Известия

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / globallookpress.com

России придётся потратить около 3-6 месяцев на перестройку логистики в те страны, которые готовы к сотрудничеству с РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям и направлениям, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров.



Также глава Минпромторга заявил, что спрос на российские товары будет всегда, несмотря ни на какие санкции.

Ранее Мантуров сказал, что большинство компаний не ушли, а приостановили свою работу из-за возникших проблем с логистикой.