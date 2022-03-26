Немецкий экономист Айка Хамер: из-за повышений цен на бензин больше всего будет страдать средний класс

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26 марта 2022, 15:02 Источник: RT

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press, globallookpress.com

Немецкий экономист Айка Хамер заявил, что в Европе может произойти рост цен на бензин из-за антироссийских мер, сообщает экономист в беседе с RT.

Хамер считает, что Германия может столкнуться с серьёзным ростом цен: €4—5 или €6 за литр.

«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», — сказал эксперт.

Также он отметил, что ответственность за подорожание лежит на плечах политиков и народ будет винить именно их. Хамер, ссылаясь на Трампа, сказал, что в противостоянии с Россией «нет здравого зерна». Из-за политического произвола будет страдать средний класс.