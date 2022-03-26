Немецкие фермеры предупредили о «беспрецедентном скачке» цен на продукты

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26 марта 2022, 13:23 Источник: Spiegel

Alexander Legky/Global Look Press, globallookpress.com

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о «беспрецедентном скачке» цен на продукты вследствие экономического противостояния России и стран Запада, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации.

«Согласно документу, сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка, столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики», — утверждает издание. Также сообщается, что фермеры попросили власти немедленно принять меры по исправлению ситуации.

Ожидается, что продовольственный кризис затронет страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

Причинами могут быть как прямой нехваткой поставок из России на фоне санкций, так и снижением эффективности производства из-за дефицита калийных удобрений.