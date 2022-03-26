Аргументы Недели Экономика 13+

Немецкие фермеры предупредили о «беспрецедентном скачке» цен на продукты

, 13:23 Источник: Spiegel

Немецкие фермеры предупредили о «беспрецедентном скачке» цен на продукты
Alexander Legky/Global Look Press, globallookpress.com

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о «беспрецедентном скачке» цен на продукты вследствие экономического противостояния России и стран Запада, пишет Spiegel со ссылкой на документ организации. 

«Согласно документу, сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка, столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики», — утверждает издание. Также сообщается, что фермеры попросили власти немедленно принять меры по исправлению ситуации. 

Ожидается, что продовольственный кризис затронет страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

Причинами могут быть как прямой нехваткой поставок из России на фоне санкций, так и снижением эффективности производства из-за дефицита калийных удобрений.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две учительницы

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где 25 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ школы №50 погибли две учительницы, одна учительница была ранена. В Горловке 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ. В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов.