Эксперт Чантурия: кофе дорожает из-за климата, курса рубля и наценок ритейлеров

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26 марта 2022, 10:00 Источник: РИА Новости

Vadim Nekrasov/Russian Look, globallookpress.com

Причинами подорожания кофе на полках магазинов являются климатические катаклизмы, нестабильный курс рубля и влияние ритейлеров на конечную стоимость, сообщил РИА Новости генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Основным поставщиком кофе эксперт назвал Бразилию, где в последние два года наблюдаются климатические проблемы: «В начале прошлого года засуха, а потом сильные заморозки», — уточняет Чанутрия. Климатические катаклизмы привели к проблемам с урожаями, негативным прогнозам экспертов, и как следствие, к подоражанию продукта на мировой бирже в 2-3 раза.

Нестабильный курс рубля также повлиял на повышение цен. "Мы на 100% зависим от импорта кофе, поэтому падение курса национальной валюты сказывается на цене продукта на полке в магазине", — так эксперт объяснил взаимосвязь валюты и цены. Также Чантурия уточнил, что благодаря программе импортразмещения в сфере переработки кофе «валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%». Основная часть конечного продукта производится внутри страны.

В заключение эксперт отметил, что ритейлеры часто прибегают к наценке, именно они находятся «ближе к потребителю» и устанавливают максимальную розничную цену в торговых сетях. В ближайшее время покупателям надо быть готовым к тому, что «кофе будет дорогим продуктом».