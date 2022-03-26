Депутаты ЕП Долорс и дель Кастильо Вера выразили обеспокоенность ростом цен на нефть

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26 марта 2022, 09:07

флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутаты Европарламента от Испании Долорс Монтсеррат и Пилар дель Кастильо Вера в обращении к Европейской комиссии в субботу, 26 марта, выразили обеспокоенность ростом мировых цен на нефть.

Евродепутаты обратили внимание на то, что с марта 2020 года стоимость нефти марки Brent увеличилась в пять раз, что привело к проблемам не только для промышленности и транспортного сектора, но также для животноводов и земледельцев.

Как сообщает RT, ссылаясь на текст обращения, рост цен на энергоносители стал причиной "огромной инфляции", вследствие чего превратился в бремя для европейских граждан.

Долорс Монтсеррат и Пилар дель Кастильо Вера поинтересовались у ЕК, какие существуют возможности для сокращения НДС на топливо на основе нефти до уровня ниже 21 процента.