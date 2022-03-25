Орбан заявил, что санкции на энергоносители из РФ в кратчайшие сроки замедлят и остановят экономику Венгрии

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25 марта 2022, 11:36 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Filip Radwanski/Keystone Press Agency

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна выступает против распространения антироссийских санкций на энергоносители, поскольку это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики.

По итогам консультаций глав правительств Европейского союза Виктор Орбан отметил, что ряд стран вновь предложил распространить антироссийские санкции на энергию, нефть, газ и уголь.

Венгерские власти, обдумав данное предложение, отвергли его, поскольку в страну из России поступает 85% газа и 60% нефти. Рестрикции, о которых идет речь, в кратчайшие сроки замедлили и остановили бы экономику Венгрии.