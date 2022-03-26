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Дмитрий Медведев о вероятности повторении дефолта 1998 года: тогда страна была гораздо меньше защищена, чем сейчас

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Дмитрий Медведев о вероятности повторении дефолта 1998 года: тогда страна была гораздо меньше защищена, чем сейчас
зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, возможно ли в стране повторение событий 1998 года, заявил, что Россия в период дефолта была защищена гораздо меньше, чем сейчас.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в одну воду нельзя вступить дважды. Он заметил, что не имел отношения к власти в 1998 году и происходящее воспринимал как обычный гражданин. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности, в те времена государство было в гораздо меньшей степени защищено.

Медведев в разговоре с RT отметил, что помнит кризис 2008 года, с которым он справлялся в должности президента Российской Федерации, а также кризис 2014 года, когда он занимал пост премьер-министра. Политик заметил, что текущая ситуация отличается от событий тех лет, поскольку в настоящий момент против страны развернута экономическая война без правил.

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