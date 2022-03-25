Премьер Бельгии де Кроо: у ЕС есть инструменты для снижения цен на российский газ - объединение и вмешательство

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25 марта 2022, 13:05 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov / Global Look Press, globallookpress.com

Премьер министр Бельгии Александер де Кроо назвал неприемлемыми цены на российский газ, а также заявил, что у ЕС есть инструменты для их снижения, сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

По словам де Кроо «нынешние цены слишком высокие» и «должны быть снижены». Также министр назвал два пути решения вопроса с газообеспечением. Первый путь — объединиться и покупать газ сообща, второй – это «вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими».



После заявления Владимира Путина о переходе на рублевые расчёты за газ, стоимость газа в Великобритании увеличилась на 25%.