Политолог Самраилова заявила, что наиболее уязвимой в России сейчас является сфера услуг

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25 марта 2022, 12:34 Источник: Общественная служба новостей

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Доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова рассказала, какие отрасли в России находятся под угрозой из-за санкций.

"По сути все", – отметила Екатерина Самраилова, отвечая на вопрос, какие отрасли сейчас наиболее уязвимы. Эксперт уточнила, что на первом месте в данном списке находится сфера услуг в связи с сокращением доходов населения.

Как сообщила политолог Общественной службе новостей, под угрозой в настоящий момент все предприятия и их сотрудники, которые приходят на российский рынок и уходят с него.

Наиболее "безопасными" отраслями являются те, которые находятся в интересах госфинансирования. Это также касается банковской и военной сфер. Кроме того, востребованы будут врачи и учителя.