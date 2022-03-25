Политолог Самраилова заявила, что наиболее уязвимой в России сейчас является сфера услуг

Доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова рассказала, какие отрасли в России находятся под угрозой из-за санкций.
"По сути все", – отметила Екатерина Самраилова, отвечая на вопрос, какие отрасли сейчас наиболее уязвимы. Эксперт уточнила, что на первом месте в данном списке находится сфера услуг в связи с сокращением доходов населения.
Как сообщила политолог Общественной службе новостей, под угрозой в настоящий момент все предприятия и их сотрудники, которые приходят на российский рынок и уходят с него.
Наиболее "безопасными" отраслями являются те, которые находятся в интересах госфинансирования. Это также касается банковской и военной сфер. Кроме того, востребованы будут врачи и учителя.