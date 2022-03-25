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Рогозин: японские санкции против РКС не скажутся на сроках создания российских спутников

, 10:25 Источник: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Рогозин: японские санкции против РКС не скажутся на сроках создания российских спутников
Дмитрий Рогозин фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канал, что японские санкции против РКС не скажутся на сроках создания российских спутников, так как действует программа импортозамещения. 

Рогозин подчеркнул, что космические аппараты будут созданы в срок, так как работает программа импортозамещения, а «санкции были ожидаемы и совсем не неожиданные». Также гендиректор «Роскосмоса» заявил, что целью японских санкций является ограничение по выполнению государственного оборонного заказа. 

Ранее Рогозин заявил о подготовке «Роскосмоса» к самостоятельному выполнению миссии на Марсе.

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