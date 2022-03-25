Der Spiegel сообщает, что Германия к середине 2022 года планирует вдвое сократить импорт нефти из России

Власти ФРГ к середине 2022 года планируют вдвое сократить импорт нефти из России. Соответствующую информацию в пятницу предоставило издание Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера Роберта Хабека.
В документе подчеркивается, что Германия быстро снижает энергетическую зависимость от РФ. В частности, в последние недели поставки нефти с российской территории были существенно сокращены. Предполагается, что уже в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от "черного золота" из России до 25%.
Роберт Хабек допустил, что к середине года импорт российской нефти в Германию может сократиться на 50%.