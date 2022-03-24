Экономист Ведута заявила, что продажа газа Европе за рубли поможет смягчить антироссийские санкции

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24 марта 2022, 16:00 Источник: Общественная служба новостей

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута выразила мнение, что продажа газа за рубли поможет смягчить антироссийские санкции.

Елена Ведута отметила, что поручение "Газпрому" перевести расчеты по контрактам о поставках природного газа в Европу в российскую валюту является очень правильным решением, поскольку оно позволит заставить объявившие против России санкции страны не прерывать хозяйственные связи.

Эксперт в беседе с Общественной службой новостей отметила, что в данном случае страны, которые в энергетическом смысле зависят от РФ, будут вынуждены "искать рубли". Вероятно, этим государствам придется продавать некоторые санкционные товары, чтобы российская сторона заплатила рублями. Впоследствии эти деньги страны Запада будут вынуждены возвращать России, приобретая, например, нефть.