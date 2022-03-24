Глава Министерства экономики Армении Керобян назвал «большим успехом» фиксирование стоимости газа в рублях

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24 марта 2022, 15:14 Источник: РИА "Новости"

труба, pixabay.com

Глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян в четверг выразил мнение, что фиксирование стоимости газа в рублях стало бы большим успехом в более широком контексте решения проблем экспортеров топлива.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в Евросоюз и Соединенные Штаты Америки и получать оплату в валюте западных стран не имеет смысла, вследствие чего оплата газа будет осуществляться в рублях.

Ваан Керобян подчеркнул, что если цена на топливо будет зафиксирована в российской валюте, это станет "очень большим успехом". По словам министра, данная мера решит проблемы экспортеров, которые неохотно котируют свою продукцию в рублях, боясь изменений курса.