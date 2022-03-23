На фоне санкций российский бизнес откажется от экологичности в пользу быстрой отдачи

Российские компании вынуждены пересмотреть инвестиционные проекты, которые не связаны с быстрой отдачей. Это бизнес-вложения в окружающую среду, социальное развитие.
В начале 2021 года компании инвестировали в «зелёные проекты» более 24 миллиардов рублей. К декабрю 2021 года инвесторы добавили ещё «зелёных облигаций» на 110 миллиардов рублей. Сейчас о росте инвестиций в данный сектор говорить не приходится. Заимствования денег на «зелёные проекты» в Европе и Азии приостановлены. В России процесс ещё частично продолжается. Во Внешэкономбанке готовы продолжить финансирование всех проектов, стартовавших ранее.
Экологические проекты ещё не успели отыграть свою значимость. Основной эффект от них заключается в запуске механизма экологических реформ. Они предусматривают заботу о людях, проживающих в населённых пунктах, имеющих тяжёлое производство. В будущем Россия может отказаться от некоторых видов топлива в пользу газа и водорода. Это позволит снизить уровень загрязнения атмосферы и понизить стоимость безопасного топлива. Такая ситуация приведёт к удешевлению продуктов и товаров.
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