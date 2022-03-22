Эксперт Баширов отметил тяжелые последствия для Британии от воровства «дочки» «Газпрома»

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22 марта 2022, 18:49 Источник: Свободная Пресса

Газовая система, Viktor Chernov/ Russian Look

Процессы в мировой экономике за последние несколько недель можно описать понятием – отсутствие регламента и правил. Именно такое мнение высказал в беседе с журналистами «СП» российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов.

Таким образом он прокомментировал материал Bloomberg, где, ссылаясь на осведомленного анонима, заверили о намерениях властей Британии установить временный контроль над дочерним предприятием «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail. Этот филиал является отделом розничных поставок российского концерна. «Под специальный режим управления Лондона может попасть Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов», − сообщили британские журналисты.

Российский эксперт отметил абсолютную незаконность подобного шага со стороны Лондона, а также представил прогноз последствий для «любителей чужой собственности»: «Чем это закончится для «Газпрома»? — Да ничем: «Газпром», естественно, спустя какое-то время предъявит какие-то иски и вернет себе этот актив. Чем это закончится для Британии? — В первую очередь, повышением цен на газ».

Специалист уточнил также, что сложность газовой системы Британии в её дробности и отсутствии централизованного снабжения и трубопроводной транспортировки. Все попытки спекуляций с внешними поставщиками оказывают плохое влияние прежде всего на Британию.