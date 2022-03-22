Аналитик Маслов: текущий курс доллара будет нестабильным

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22 марта 2022, 14:41 Источник: ПРАЙМ

Zamir Usmanov/Global Look Press, globallookpress.com

По оценке аналитика Андрея Маслова, доллар не будет иметь стабильности по текущему курсу, так как причины устойчивости валюты ненадежны. Недавно свершившиеся переговоры России и Украины, которые остались без конкретного результата, а также закрытие Московской биржи не являются гарантом постоянности, сообщил эксперт агентству «Прайм».

Аналитик отмечает, что несмотря на постепенное стабилизирование рынка после санкций, нельзя в полной мере судить о его реальном состоянии. Многие операции с валютой запрещены - из-за этого спрос и состояние рубля на мировых рынках оценить нельзя.

Национальную валюту поддержали купонные платежи по российским гособлигациям, а также сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20%. «Экономические механизмы сейчас имеют «короткий рычаг», нежели геополитические решения», — подчеркнул Маслов.

Хоть российская валюта и колеблется около 100 рублей за доллар, подводить «красную черту» пока рано, так как в истории были случаи, где сразу после открытия биржи курс значительно падал. Поэтому установить «красную линию» можно будет только в недолгосрочной перспективе, на ближайшие дни. По мнению эксперта, она будет в диапазоне от 105 до 120 рублей.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский объяснил взаимосвязь поведения рубля с экспортом и импортом.