Аналитик Дмитрий Голубовский: курс доллара сегодня — некая внутренняя кухня между экспортерами и импортерами

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20 марта 2022, 20:48 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Аналитик Дмитрий Голубовский считает, что курс доллара сегодня — некая внутренняя кухня между экспортерами и импортерами, участвовать в ней физическому лицу почти нет возможности. По мнению Голубовского, по этой причине неправильно делать прогноз курса доллара.

Курс доллара закончил неделю на Мосбирже на отметке 104,8 рублей, курс евро — 114,8 рублей. В настоящее время доллар на Мосбирже можно купить, но с громадной комиссией в 12%.

Эксперт пояснил, что налицо тренд укрепления рубля в связи с резким обвалом импорта. "Экспортная выручка обваливается медленнее, поэтому торговый баланс в пользу нашей валюты. Если курс рубля будет определяться только торговым балансом страны, рубль продолжит укрепление в условиях, когда у нас практически прекратилась свободная конвертация валюты", - пояснил Голубовский.

Дмитрий Голубовский рассказал, что если раньше курс рубля представлял собой внешнеторговый баланс страны и коррелировал с нефтью с поправкой на интервенции Минфина РФ, то с чес сегодня коррелирует курс российской валюты — совершенно не ясно. "Он сегодня укрепляется, а завтра может подскочить на 20%, или курс доллара может обвалиться до 85", — прокомментировал ситуацию с курсом валют эксперт.

У Голубовского "есть ощущение, что ко Дню Победы доллар сильно опустят, но во втором полугодии начнется новая волна девальвации". "Это, скорее, предчувствие, а не аналитика, основанная на фактах. Аналитические прогнозы сегодня давать крайне сложно", — заключил эксперт.