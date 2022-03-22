Политолог Федоров: Европа не рискнет ввести эмбарго на российскую нефть

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22 марта 2022, 11:06 Источник: "Экономика сегодня"

Нефтяное месторождение, Томск, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Отказ от российской нефти нанесет серьезный удар экономике европейских, поэтому вряд ли Евросоюз введет нефтяное эмбарго, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, в настоящее время в ЕС господствует антироссийская риторика, однако здравомыслящие политики понимают, что санкции ударят по самой Европе.

«Если европейцы откажутся от российской нефти, это, может, и не приведет к катастрофе, но ощутимый удар там будет точно. Многие трезвые политики из числа тех, кто не впал в истерию и русофобию, призывают к осторожности», – сказал Федоров.

По словам политолога, закрытие портов для судов с российской нефтью и нефтегазовое эмбарго вряд ли дадут для Евросоюза какие-либо позитивные эффекты. «Кроме того, эти меры приведут к негативным последствиям, в том числе и для стран, которые их сегодня инициируют», – резюмировал Федоров.

Ранее сообщалось, что в ЕС работают над пятым пакетом антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести в отношении страны нефтяное эмбарго.