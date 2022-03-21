Глава МИД Словении Логар: Евросоюз планирует закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей из РФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 марта 2022, 13:40 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Министр иностранных дел Словении Анже Логар в понедельник, 21 марта, что главы МИД стран-членов Евросоюза примут решение о закрытии портов для российских кораблей и о запрете импорта энергоносителей из РФ.

Сообщается, что главной темой совета МИД ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе, будет ситуация на Украине и спецоперация РФ.

Анже Логар подчеркнул, что ответ Евросоюза на действия России должен быть общим в экономической сфере. Именно поэтому, по словам дипломата, европейская сторона усилит санкции, закроет порты и введет запрет на импорт энергоносителей. Он также подчеркнул, что ЕС покажет Киеву "ясную европейскую перспективу".