Экономист Адамидов выразил мнение, что новые санкции США против России обрушат экономику Евросоюза

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 марта 2022, 13:13

Капитолий, pixabay.com

Экономист Дмитрий Адамидов заявил в рамках беседы с журналистами днем в понедельник, 21 марта, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России обрушат экономику Европейского союза.

Дмитрий Адамидов подчеркнул, что угрозы Вашингтона о санкциях являются политической риторикой. По словам эксперта, по российской экономике ударят лишь аналогичные шаги со стороны Евросоюза. Специалист также заметил, что любые новые рестрикции в отношении РФ будут иметь кумулятивный эффект для США и других стран Запада. В частности, ограничительные меры уже обвалили сырьевой рынок и значительно повысили цены на топливо.

Адамидов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" подчеркнул, что нефтегаз – это последняя тема, серьезно связывающая российскую и европейскую экономики. Санкции в сфере энергетики нанесут более сильный удар по европейцам, чем по американцам. Экономист также обратил внимание на то, что разрыв РФ и Запада усилил США, однако вместе с тем ослабил Европу, вынужденную платить за усиление давления на Москву.

Кроме того, специалист выразил мнение, что после завершения спецоперации России на Украине отношения Москвы и Брюсселя не улучшатся, однако в сфере экономики, вероятно, появятся уступки.