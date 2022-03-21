Аналитик Кочетков: США не смогут ограничить расчеты долларами внутри России

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21 марта 2022, 12:09 Источник: «Прайм»

Доллары, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут ограничить расчеты долларами внутри Российской Федерации. Об этом заявил отечественный аналитик Андрей Кочетков.

Агентство «Прайм» пишет, что Кочетков ответил, могут ли США «взять и обнулить все доллары, находящиеся в России».

«Если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно», — сказал эксперт.

По его словам, также нереально ограничить расчеты наличными купюрами.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель помощника американского президента Далип Сингх указал на то, что Вашингтон готов расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины.