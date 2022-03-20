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Компания «Уральские авиалинии» отправляет своих сотрудников в вынужденный простой

, 12:56 Источник: РБК

Компания «Уральские авиалинии» отправляет своих сотрудников в вынужденный простой
Самолет "Уральских авиалиний", Ilya Galakhov/globallook.com

Крупный российский авиаперевозчик компания «Уральские авиалинии» отправит часть своих сотрудников в вынужденный простой по независящим от работодателя обстоятельствам. Эта мера коснется в том числе летного состава авиакомпании.

В приказе, подписанном руководителем компании Сергеем Скуратовым, говорится, что причиной такого решения стала «сложная геополитическая ситуация», закрытие воздушного пространства Европы, ограничение на использование самолетов в связи с санкциями и временная приостановка полетов на юг страны, введенная с началом военной спецоперации в Украине.

Согласно трудовому кодексу, вынужденный простой сотрудникам оплачивается в размере не менее 2/3 оклада.

27 февраля в рамках санкций Евросоюз запретил полеты российских самолетов в своем небе. Аналогичные шаги предприняли США, Великобритания, Швейцария и ряд других стран. 

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