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Bloomberg: спецоперация России осложнила ее торговые отношения с Китаем

, 07:34 Источник: ТАСС

Bloomberg: спецоперация России осложнила ее торговые отношения с Китаем
Нефтяная вышка, Rosneft/globallook.com

Начало военной спецоперации России в Украине и введение против нее масштабных санкций западных стран, повлияли на торговые отношения РФ и КНР, считает агентство Bloomberg.

По утверждению издания, китайские компании, обеспокоенные тем, что они могут попасть в «ловушку санкций», стали избегать покупки российских углеводородов. Под угрозой могут также оказаться поставки в КНР российского палладия.

«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск», - пишет в воскресенье агентство, ссылаясь на отчет консалтинговой компании Capital Economics.

Помимо этого, как отмечает издание, в услвоиях санкций возникают проблемы с логистикой и проведением трансграничных платежей.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе виртуальных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в пятницу предупредил его о недопустимости оказания материальной поддержки России в условиях санкций.

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