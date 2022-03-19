Лукашенко назвал РФ и Белоруссию единым целым в экономике и военной сфере

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19 марта 2022, 12:22 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 19 марта, заявил, что РФ является не просто союзником для республики. По словам политика, две страны – одно целое как в экономике, так и военной сфере.

Александр Лукашенко подчеркнул, что граждане России и Белоруссии – это народы, которые произрастают из одного корня. По мнению президента республики, в экономическом смысле речь идет о практически неразделенных системах, вследствие чего разрыв кооперационных связей "привел бы к катастрофе" в экономике.

Лукашенко напомнил, что у стран единый рынок и добавил, что половина белорусской продукции поставляется на российскую территорию.