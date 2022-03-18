В АБР заявили, что убытки банков из-за резкого роста ставок могут составить 210 миллиардов рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2022, 10:30 Источник: РБК

отделение банка, Aleksey Bychkov/Global Look Press

Ассоциация банков России (АБР) направила ЦБ и Агентству по страхованию вкладов письмо, в котором подчеркивается, что российские банки рискуют потерять до 210 миллиардов рублей из-за резкого роста ставок.

В АБР отметили, что убытки могут возникнуть из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Уточняется, что в сложившихся условиях банкам приходится привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в стране в основном являются фиксированными.

В ассоциации полагают, что в ряде финорганизаций примерно 90% вкладчиков уже переложили средства под повышенный процент. В общем по отрасли вышеуказанную меру приняла половина клиентов.