РБК: Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями с валютой и перекупщиками

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18 марта 2022, 07:06 Источник: РБК

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, введенных после новых санкций против страны.

Банк России, в частности, предписал определять попытки обхода гражданами ограничений по операциям с валютой, а также приобретения в целях перепродажи потребительских товаров, сообщает РБК, ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.

Рекомендуется также обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов, изменение характера потребительских расходов, а также расходов инвестиционного типа и на аномалии в активности транзакций.