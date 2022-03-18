РБК: Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями с валютой и перекупщиками

ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, введенных после новых санкций против страны.
Банк России, в частности, предписал определять попытки обхода гражданами ограничений по операциям с валютой, а также приобретения в целях перепродажи потребительских товаров, сообщает РБК, ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.
Рекомендуется также обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов, изменение характера потребительских расходов, а также расходов инвестиционного типа и на аномалии в активности транзакций.