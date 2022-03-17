Санкциями против России США обвалят доверие к доллару в мире

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 марта 2022, 11:36

По словам министра финансов России Антона Силуанова, западные санкции вызвали недоверие к доллару. В торговле с постоянными партнёрами Россия вынуждена чаще использовать национальные валюты.



России заблокировали доступ к своим золотовалютным резервам в размере 300 миллиардов долларов, что также подорвало доверие к американским банкам и иностранным системам платежей. Сам Запад не планирует принимать рубли по расчётным операциям. В Москве полагают, что Европа и США сами объявили дефолт, прибегнув к блокировке российских резервов. Видя такое отношение к России, многие менее влиятельные государства постараются перевести свои активы в бумажные и цифровые накопления. Стратегия США показала уязвимость для государств, хранящих активы в западных банках - в любой момент могут отобрать. Бегство капиталов повлечёт за собой падение престижа долларов. Расчёт может перейти как на национальные валюты, так и золотом, либо криптовалютой.



Стремление США вычеркнуть Россию из мировой финансовой системы подрывает стабильность всего мирового финансового рынка. Индия, Саудовская Аравия готовы к переходу к расчётам в китайских юанях. На рынке энергоресурсов он занимает уже очень большое место.