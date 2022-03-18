Депутат Европарламента Кристенсен заявил о зависимости ЕС от импорта ряда товаров из России

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18 марта 2022, 08:22

флаг Евросоюза, pixabay.com

Европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен в пятницу заявил, что у ЕС есть зависимость от некоторых видов товаров, которые поставляются на территорию сообщества из Российской Федерации и Украины.

По словам Асгера Кристенсена, спецоперация РФ на Украине дала понять, насколько Евросоюз зависим от поставок ряда товаров из вышеуказанных стран во многих сферах, причем особенно это касается продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания.

Европарламентарий, как сообщает RT, задался вопросом, как ЕК намерена обеспечить долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия на территорию содружества.