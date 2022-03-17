Макрон заявил, что миру в ближайшие 12-18 месяцев грозит продовольственный кризис из-за событий на Украине

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 марта 2022, 18:36 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в четверг, 17 марта, заявил, что мир в ближайшие 12-18 месяцев столкнется с глубоким продовольственным кризисом из-за событий на Украине.

Эммануэль Макрон предположил, что данная проблема особенно сильно будет заметна в странах, "очень зависимых от России", – на Ближнем Востоке и Африке. Президент Франции подчеркнул, что Европе следует быть готовой к такому вызову.

Макрон уточнил, что его целью будет обеспечение продовольственной независимости Франции в том случае, если его изберут главой страны на следующие пять лет.