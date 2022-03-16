Из-за проблем с поставками АвтоВАЗ отправит сотрудников в 20-дневный отпуск

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 марта 2022, 10:27 Источник: "Интерфакс"

Конвейер АвтоВАЗа, MIT Russia/globallook.com

АвтоВАЗ на фоне кризиса в поставках электронных компонентов принял решение перенести единый корпоративный отпуск с лета на апрель, сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, такое решение принято, чтобы не допустить «значительного сокращения заработка сотрудников».

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», - сказано в сообщении.

В марте АвтоВАЗ уже приостанавливал работу из-за нехватки электронных компонентов, главным поставщиком которых является компания Bosh. Из-за санкций, введенных в отношении России в ответ на ее военную операцию в Украине, поставки электронных компонентов в РФ были сокращены.

В настоящее время на двух заводах — в Тольятти и Ижевске — компания выпускает автомобили Lada и Renault. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей АвтоВАЗа в январе-марте снизились почти на 20%.