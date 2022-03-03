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3 марта 2022, 08:33 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Компания "АвтоВАЗ" приостановит сборку автомобилей Lada на четыре дня. Представитель автопроизводителя сообщил, что сборка машин временно приостанавливается "в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании".

На заводах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением зарплаты. Период с 9 марта по 11 марта - днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

В "АвтоВАЗе" рассказали о варианте для сотрудников - работники могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

Изменения графика не коснутся служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault.