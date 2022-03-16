Овощную безопасность Дальнего Востка призваны обеспечить теплицы

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16 марта 2022, 07:49

Первый отбор инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов на предоставление субсидии в размере 20% от капиталовложений Минвостокразвития России проведёт уже в апреле. Об этом на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Главной темой в повестке заседания стали меры поддержки по развитию овощеводства открытого и закрытого грунта в Дальневосточном федеральном округе и обеспечения продовольственной безопасности.

По данным Минвостокразвития России, в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта на Дальнем Востоке уже реализуется 19 проектов строительства тепличных комплексов, в том числе пять в Приморском крае. Шесть тепличных комплексов уже введены в эксплуатацию

В 2021 году валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта на Дальнем Востоке составил более 331 тысячи тонн. При этом урожай овощей, выращенных в теплицах, вырос на десять процентов и превысил 25 тысяч тонн.

«Для каждого региона на Дальнем Востоке разработаны программы по поддержке овощеводства. Именно производство овощей закрытого грунта легло в перечень поручений по итогам поездки главы правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток в 2020 году. Применяются повышенные коэффициенты стимулирующих субсидий, логистические решения в целях перевозки продукции и минеральных удобрений, возмещаются затраты на строительство теплиц. Но всего этого, особенно в сложившихся условиях, может быть недостаточно», – отметил, открывая заседание комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики его председатель Николай Харитонов.

Для инвесторов, реализующих проекты строительства тепличных комплексов, предлагают разработать дополнительные меры государственной поддержки с целью наращивания объёмов производства продукции, недопущения необоснованного роста цен и обеспечения доступности овощной продукции для населения.

«Минсельхоз России совместно с региональными органами управления агропрома разработал концепции развития овощеводства и картофелеводства во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Принято решение о необходимости увеличения мер государственной поддержки и дополнительного предоставления финансовых ресурсов в рамках стимулирующей и компенсирующей субсидии», – отметил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов.

В частности, теперь средства, выделенные на развитие овощеводства и картофелеводства, нельзя перераспределить или направить на другие цели. За каждым регионом будет закреплен индикатор эффективности государственной поддержки – посевная площадь под картофелем и овощами. К процессам развития производства овощей также намечено привлечь личные подсобные хозяйства – субъектам малого предпринимательства предоставят государственную поддержку, чтобы они могли участвовать в формировании товарной массы картофеля и овощей, балансировать рынки и производить достаточное количество продукции. Заявлено пересмотреть размер субсидий, которые предоставляются на строительство картофеле- и овощехранилищ, чтобы сделать инвестиционные проекты по развитию овощеводства привлекательными для бизнеса и экономически окупаемыми. Не забыли и о развитии мелиорации.

Также на заседании комитета обсуждались вопросы бесперебойного обеспечения сельхозпроизводителей Дальнего Востока необходимыми запчастями сельхозтехники, семенами и минеральными удобрениями с учётом предстоящей посевной кампании.