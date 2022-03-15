Депутат Госдумы Миронов: «Социалисты внесли в Думу закон об отказе от системы «Платон»»

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15 марта 2022, 15:31

Система «Платон», Photoagency Interpress/ Global Look Press

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы внесли в Государственную Думу проект закона об отказе от системы взимания платы с большегрузов «Платон», Своё заявление депутат разместил в официальном Telegram-канале.

«Социалисты внесли в Думу закон об отказе от системы "Платон"», − сказано в сообщении политика.

Миронов отметил, что экономика России подвергается «беспрецедентной агрессивной атаке со стороны коллективного Запада». В условиях прессинга власти обязаны принимать все меры ради поддержки российского бизнеса, в том числе транспортных компаний.

«Совершенно очевидно, что отмена платы за проезд позволит существенно снизить издержки перевозчиков, сохранить и возобновить использование прежних логистических цепочек», − уверен Миронов.

Напомним, «Платон» − это государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, который причиняют большегрузные автомобили (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам. Его ввели на российской территории с 15 ноября 2015 года.

Заметим, накануне власти России освободили подрядчиков госкомпаний от штрафов за нарушения, которые они допустили по причине санкций, введенных Западом в отношении РФ.