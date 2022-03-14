Российские власти освободили подрядчиков госкомпаний от штрафов за нарушения из-за западных санкций

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14 марта 2022, 13:51

Андрей Белоусов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Власти России освободили подрядчиков госкомпаний от штрафов за нарушения, которые они допустили по причине санкций, введенных Западом в отношении РФ.

В список вошли организации из перечня, созданного в 2003 году. В него сегодня входят 39 акционерных обществ, чьи контрольные пакеты акций принадлежат органам власти местного либо федерального значения. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Постановление будет действовать до конца 2022 года.

Также неустойки, возникшие вследствие санкций, спишут государственным и муниципальным бюджетным учреждениям. Это касается пересмотра цены контракта и срыва его сроков.