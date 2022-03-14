В Минэкономики ФРГ заявили, что страна готова к возможному прекращению поставок газа из России

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14 марта 2022, 14:26 Источник: ТАСС

газовые трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ в понедельник заявил, что страна готова к гипотетическому сценарию, при котором Россия прекратит поставки газа в Европу.

В Минэкономики ФРГ назвали ситуацию, при которой РФ в одностороннем порядке остановит поставки газа на европейскую территорию, гипотетической, однако уточнили, что страна подготовлена к подобному сценарию.

В ведомстве, однако, убеждены, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах снабжение Германии топливом будет обеспечено.