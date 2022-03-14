Инвестиционный стратег Суверов заявил, что в ближайшее время фактического дефолта в России не произойдет

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14 марта 2022, 12:42 Источник: Радио Sputnik

рубль и доллар, Ohde/face to face

Инвестиционный стратег Сергей Суверов в понедельник оценил заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что заморозка золотовалютных резервов – это попытка искусственно организовать дефолт в РФ.

Сергей Суверов заявил, что фактический дефолт даже в текущих условиях России не грозит. Эксперт обратил внимание на то, что если в результате заморозки российских золотовалютных резервов страна будет вынуждена заплатить в рублях иностранным инвесторам, то теоретически это можно расценивать как дефолт, поскольку валюта платежа меняется. С другой стороны, Россия полностью выполняет свои обязательства, вследствие чего фактически дефолта нет.

Инвестиционный стратег также указал на то, что замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации на 300 миллиардов долларов остаются в ее собственности.

"В ближайшее время фактического дефолта не произойдет", – заключил Суверов в беседе с Радио Sputnik.