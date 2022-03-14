Аналитик Шеин: ЦБ расширяет временной коридор, чтобы сделать установление официальных курсов валют более адекватным

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14 марта 2022, 12:05

ЦБ РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аналитик Максим Шеин в рамках разговора с журналистами днем в понедельник, 14 марта, оценил информацию о том, что ЦБ расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю.

Кроме того, в Банке России сообщили, что было решено упростить порядок установления официального курса евро к рублю.

Максим Шеин в разговоре с RT уточнил, что поскольку курс в течение дня может совершать существенные колебания, если его устанавливать по узкому промежутку времени, он может сильно отличаться, от того, например, какой показатель будет на момент закрытия торгов.

Аналитик обратил внимание на то, что Банк России расширяет временной коридор для того, чтобы сделать более адекватным установление официальных курсов.