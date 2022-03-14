ЦБ изменит порядок расчета курса доллара к рублю

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14 марта 2022, 09:52 Источник: Банк России

доллары, pixabay.com

Цб продлит временной диапазон для расчета курса доллара к рублю, применяя данные Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, которые были заключены с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Ранее период расчета был с 10.00 до 11.30 по Москве. Уточняется, что в целях повышения репрезентативности курса доллара по отношению к рублю на фоне повышенной волатильности на валютном рынке Банк России также упростит порядок установления официального курса евро к рублю.

Согласно последней информации регулятора, проект соответствующего указания к настоящему моменту направлен в Министерство юстиции на регистрацию.