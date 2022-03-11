Байден подписал указ, запрещающий США экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот в Россию

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11 марта 2022, 19:51 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 11 марта, подписал указ, который запрещает стране поставки на территорию Российской Федерации долларовых банкнот. Об этом сообщили в Белом доме.

Подчеркивается, что запрещается "экспорт, реэкспорт, продажа или поставка", прямо или косвенно, из Соединенных Штатов Америки или гражданами США банкнот в долларах правительству Российской Федерации или любому лицу, которое находится в вышеуказанной стране.

Новый указ даст в будущем возможность накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор экономики РФ.