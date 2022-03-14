Экономист Михеев предположил, что в этом году пенсионерам еще дважды проиндексируют выплаты

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 марта 2022, 11:02

пенсионер, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кандидат экономических наук Александр Михеев выразил мнение, что если цены в РФ начнут резко расти, правительство примет решение об индексации соцвыплат для стабилизации финансовой ситуации у населения.

Александр Михеев обратил внимание на то, что забота о пенсионерах всегда была приоритетом для российского правительства и лично для президента РФ, вследствие чего власти старались ежегодно индексировать выплаты, вводить новые льготы и меры соцподдержки для данной группы граждан.

Экономист в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" выразил уверенность в том, что цены в стране будут хорошо контролироваться. По словам эксперта, в настоящий момент ритейлеры и поставщики создают искусственный ажиотаж, завышая реальную стоимость товаров, однако подобные случаи достаточно быстро пресекаются.

Михеев признал, что РФ сейчас находится не в самой простой ситуации, вследствие чего какие-то товары действительно будут дорожать. Однако, по мнению экономиста, в этом году пенсионерам на фоне сложившейся ситуации, вероятнее всего, еще дважды проиндексируют выплаты, чтобы поддержать их и уберечь от возможной инфляции.