Боррель заявил, что антироссийские санкции не могут иметь немедленный эффект

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что санкции против Российской Федерации не могут иметь немедленный эффект.
Ранее Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что масштабные санкции, которые были ранее введены Западом в отношении РФ из-за ее спецоперации на территории Украины, нарушают все рыночные принципы и больно ударят по тем государствам, которые их ввели.
По мнению руководителя ведомства, ограничения такой крупной экономики, как российская, будут ощущаться во всем мире.