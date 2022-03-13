Боррель заявил, что антироссийские санкции не могут иметь немедленный эффект

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13 марта 2022, 11:18 Источник: РИА "Новости"

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Zheng Huansong/XinHua

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что санкции против Российской Федерации не могут иметь немедленный эффект.

Ранее Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что масштабные санкции, которые были ранее введены Западом в отношении РФ из-за ее спецоперации на территории Украины, нарушают все рыночные принципы и больно ударят по тем государствам, которые их ввели.

По мнению руководителя ведомства, ограничения такой крупной экономики, как российская, будут ощущаться во всем мире.