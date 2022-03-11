Байден заявил, что инфляция в США бьет рекорды «из-за России»

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11 марта 2022, 22:28 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления в пятницу, 11 марта, в Филадельфии на мероприятии Демократической партии заявил, что инфляция в стране бьет рекорды "из-за России".

По словам Джо Байдена, в инфляции на территории США во многом виноват президент Российской Федерации Владимир Путин. Политик подчеркнул, что американские власти в настоящий момент работают над тем, чтобы исправить данную ситуацию.

Ранее Байден утверждал, что антироссийские санкции и меры экспортного контроля "наносят сокрушительный удар по экономике РФ".