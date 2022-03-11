Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России

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11 марта 2022, 19:32 Источник: ТАСС

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Sepp Spiegl via www.imago-images/www.imago-images.de

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, 11 марта, что Европейский союз готовит четвертый пакет антироссийских санкций, который направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы.

Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Версале анонсировала четвертый пакет санкций, который, как предполагается, еще больше изолирует от глобальной экономической системы Российскую Федерацию.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны-члены ЕС готовы принять решение о дополнительных рестрикциях против РФ.