Экономист из США Сакс: санкции не поставят Россию на колени, а ударят по Западу

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11 марта 2022, 17:49

Башня, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Американский экономист Джеффри Сакс с недоверием относится к санкциям, которыми США и другие страны Запада стремятся ослабить Россию. Свое мнение он выразил в интервью немецкому Spiegel.

Эксперт в экономической сфере назвал неэффективными меры, направленные против Российской Федерации. Они способны, по словам Сакса, нанести вред только западному миру. Вашингтон давно сделал санкции своим типичным инструментом воздействия во внешней политике. Только их частое использование не приносило ни разу ожидаемых результатов. В качестве примера экономист назвал ограничения США против Ирана, КНДР и Венесуэлы, которые с треском провалились.

И названные страны не сравнить с Россией, которая в десять раз больше всех их вместе взятых, у которой на вооружении стоят 1600 ядерных боеголовок. Каким образом ее можно поставить на колени, эксперт не представляет, это невыполнимая идея Запада, которая тоже обречена. «Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», − резюмировал он.

Сакс также заявил, что Россия без ущерба для себя преодолеет последствия всех навязанных извне ограничений.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о последствиях вероятной войны с Россией из-за Украины. Он считает, что ситуация на Украине после начала спецоперации России по демилитаризации Киева является зоной особого риска для Североатлантического альянса