Украина хочет получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы ЦБ РФ

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11 марта 2022, 16:35 Источник: РИА "Новости"

ЦБ РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый заместитель главы Минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что украинские власти совместно с западными партнерами занимаются разработкой механизма конфискации заблокированных $415 миллиардов ЦБ РФ.

По словам Дениса Кудина, вышеуказанной суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые украинские потери.

Первый замглавы Минэкономики страны уточнил, что Киев рассчитывает на то, что в ближайшее время будет найден юридический механизм, с помощью которого эти средства будут направлены на "дальнейшее восстановление экономики" Украины.