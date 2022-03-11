РБК: падение оптовых цен на топливо привело к постепенному удешевлению бензина в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 марта 2022, 10:19

Авто на заправке, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Введенные Западом санкции против ряда российских компаний и банков сократило экспорт топлива крупными компаниями. Сбавляют цену и белорусские НПЗ, которые перенаправили свою продукцию на российский рынок.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы РФ анонсируют дальнейшее снижение розничных цен на бензин внутри России после падения оптовых цен. Заявление об этом накануне сделал руководитель службы Максим Шаскольский на вступлении в Госдуме.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», − цитирует слова чиновника РБК.

В Московской топливной ассоциации заметили, что цены на столичных АЗС остаются стабильными, хотя ранее показывали еженедельный рост на 0,02–0,05%. Но другие регионы уже фиксируют снижение цен на заправках. Касается это прежде всего заправок независимых сетей, закупающих бензин на бирже. За период с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Данные подтвердили жители регионов и владельцы топливно-заправочных сетей.