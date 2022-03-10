Банк России ввел с 10 марта временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и ИП

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10 марта 2022, 18:23 Источник: Банк России

фото: pixabay.com

Центральный банк РФ с 10 марта 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об сообщил сегодня регулятор.

В сообщении ЦБ говорится, что с 10 марта по 10 сентября 2022 года, в период временного порядка операций с наличной валютой, юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах пяти тысяч американских долларов, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Все остальные валюты компании-резиденты и ИП — резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Юридические лица — нерезиденты и ИП — нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются.

9 марта стало известно, что Центробанк установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов российских граждан.