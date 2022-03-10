В Росавиации опровергли слова своего сотрудника об отказе Китая поставлять запчасти

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10 марта 2022, 17:06

Аэрофлот, AST / FTP

Недавнее заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова, касающееся зарегистрированных в российском перечне самолетов и якобы имевшего место отказа Китая поставлять РФ запчасти к ним, не соответствует действительности.

Росавиация опровергла эти заявления и отметила, что Кудинов не имел полномочий и не обладал информацией по этому вопросу, чтобы делать подобные заявления.

Ранее сотрудник Росавиации заявил, что российские авиакомпании обратились к ряду стран за запчастями для гражданских авиалайнеров, но получили отказ. В числе отказавших, по информации Кудинова, оказался и Китай.

«Заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта 2022 года, в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности», − значится в официальном заявлении Росавиации.